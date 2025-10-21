Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 614
44 Min.Ab 12

1. Fall: Die dorfbekannte Stripperin Tatjana soll den schüchternen Postbeamten Stefan in einem Catwomankostüm überfallen und sexuell genötigt haben. Holte sie sich mit Gewalt, was sie auf einem Junggesellenabschied nicht von ihm bekommen hatte? 2. Fall: Der 18-jährige Benjamin soll nach einem verlorenen Hockeyspiel seine Trainerin mit einem Schläger verprügelt haben, weil sie ihm die Schuld an der Niederlage gab.

SAT.1
