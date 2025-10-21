Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Wunsch

SAT.1Staffel 4Folge 609
44 Min.Ab 12

Der 18-jährige Tim soll mit einer Pistole eine Videothek überfallen und ausgeraubt haben. Wollte er mit der Beute seinem todkranken Bruder einen letzten Wunsch erfüllen? 2. Fall: Bärbel soll daran schuld sein, dass sich ihr Mann im Drogenrausch zwei Finger absägte. Setzte sie ihn unter Drogen, um ihm eine schlaflose Nacht zu bereiten? War es eine Verzweiflungstat, weil das laute Schnarchen ihres Mannes ihr selbst schon seit Jahren den Schlaf raubte?

SAT.1
