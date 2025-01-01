Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Explosive Post

SAT.1Staffel 4Folge 644
Explosive Post

Richter Alexander Hold

Folge 644: Explosive Post

44 Min.Ab 12

Lorenz ist angeklagt, Daniel, dem Verkäufer einer Anlagefirma, blind vor Hass eine Briefbombe geschickt zu haben. Die Explosion hat ihn fürs Leben entstellt. Wollte sich Lorenz rächen, weil er dem Verkäufer die Schuld an seinem finanziellen Ruin gibt? Wer sonst könnte der Absender der Briefbombe sein?

