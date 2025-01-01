Richter Alexander Hold
Folge 644: Explosive Post
44 Min.Ab 12
Lorenz ist angeklagt, Daniel, dem Verkäufer einer Anlagefirma, blind vor Hass eine Briefbombe geschickt zu haben. Die Explosion hat ihn fürs Leben entstellt. Wollte sich Lorenz rächen, weil er dem Verkäufer die Schuld an seinem finanziellen Ruin gibt? Wer sonst könnte der Absender der Briefbombe sein?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1