Richter Alexander Hold
Folge 692: Diamantbusen
46 Min.Ab 12
Juwelier Patrick ist angeklagt, aus Habgier seine Freundin Simone in einem Flugzeug erdrosselt zu haben. Wollte er an die Diamanten, die die Stewardess in ihrem BH schmuggelte? Oder spielt der liebestolle Kapitän des Fluges eine entscheidende Rolle bei dem Mord?
