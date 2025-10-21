Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Spielschulden

SAT.1Staffel 4Folge 735
Spielschulden

SpielschuldenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 735: Spielschulden

45 Min.Ab 12

Wegen hoher Spielschulden soll der Angeklagte Manuel Schwarz seine beiden Gläubiger Tatjana Mannfeld und Oliver Kraus umgebracht haben. Hatte er keinen anderen Ausweg mehr aus seiner Schuldenhölle gesehen, oder ist der Doppelmörder ein ehemaliger Black Jack-Spieler, der sich an seinen früheren Mitspielern rächen wollte?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen