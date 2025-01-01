Richter Alexander Hold
Folge 778: Geheimnisse
45 Min.Ab 12
Der 18-jährigen Heike wird zur Last gelegt, ihren Freier erpresst zu haben: Als er nicht mehr zahlen wollte, soll sie ihn mit einem Stuhl niedergeschlagen haben, woraufhin er stürzte und sich das Genick brach. Wofür braucht Heike das Geld des Freiers? Und was haben ihr Bruder Stefan und ihr Freund Dominik damit zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1