Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Geheimnisse

SAT.1Staffel 4Folge 778
Geheimnisse

GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 778: Geheimnisse

45 Min.Ab 12

Der 18-jährigen Heike wird zur Last gelegt, ihren Freier erpresst zu haben: Als er nicht mehr zahlen wollte, soll sie ihn mit einem Stuhl niedergeschlagen haben, woraufhin er stürzte und sich das Genick brach. Wofür braucht Heike das Geld des Freiers? Und was haben ihr Bruder Stefan und ihr Freund Dominik damit zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen