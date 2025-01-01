Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Spieglein, Spieglein

SAT.1Staffel 4Folge 795
Spieglein, Spieglein

Spieglein, SpiegleinJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 795: Spieglein, Spieglein

45 Min.Ab 12

Franka hat einen Privatdetektiv engagiert, der herausgefunden hat, dass ihr Ehemann Tillmann sie betrügt. Überraschte Franka ihren Mann beim Liebesspiel mit der Neuen und stach ihm eine Spiegelscherbe ins Herz? Oder ließ einer von Tillmanns Angestellten seinem Frust freien Lauf?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen