Richter Alexander Hold
Folge 1028: Zerplatzte Träume
44 Min.Ab 12
Lale Yilmaz wurde von Aslan Öner nach Deutschland gebracht, um hier einen Putzjob anzunehmen. Jetzt behauptet sie, dass sie von ihm zur Prostitution gezwungen wurde. Als sie mit ihrem Freier Peter Bühler fliehen wollte, soll er vom Angeklagten niedergestochen worden sein.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1