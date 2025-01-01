Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1028
44 Min.Ab 12

Lale Yilmaz wurde von Aslan Öner nach Deutschland gebracht, um hier einen Putzjob anzunehmen. Jetzt behauptet sie, dass sie von ihm zur Prostitution gezwungen wurde. Als sie mit ihrem Freier Peter Bühler fliehen wollte, soll er vom Angeklagten niedergestochen worden sein.

SAT.1
