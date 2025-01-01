Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Weinfest

SAT.1Staffel 6Folge 1023
Weinfest

Richter Alexander Hold

Folge 1023: Weinfest

45 Min.Ab 12

Die 15-jährige Lena Falkner wurde mit einer tödlichen Kopfverletzung im Wald gefunden. Angeklagt ist Thomas Bukowski, der angeblich ein Verhältnis mit der Toten hatte - obwohl er offiziell mit ihrer Schwester zusammen ist. Wollte Lena die Affäre bekannt machen oder gab es dieses Verhältnis gar nicht? Wer geriet so heftig mit Lena in Streit, dass sie sterben musste?

