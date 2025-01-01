Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Waffen der Frauen

SAT.1Staffel 6Folge 1025
Die Waffen der Frauen

Die Waffen der FrauenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1025: Die Waffen der Frauen

45 Min.Ab 12

Julia soll versucht haben, ihren reichen, attraktiven Lover Patrick mit pikanten Sexfotos um 20.000 Euro zu erpressen - sie verweigert vor Gericht die Aussage. Hat sie ein schlechtes Gewissen oder war Patricks Ehefrau hinter die Affäre gekommen und hat die Erpressungsgeschichte inszeniert, um ihre Nebenbuhlerin auszuschalten?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen