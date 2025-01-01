Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Tote im Abbruchhaus

SAT.1Staffel 6Folge 1015
Der Tote im Abbruchhaus

Richter Alexander Hold

Folge 1015: Der Tote im Abbruchhaus

46 Min.Ab 12

Heute sitzt der 18-jährige Sebastian auf der Anklagebank, der mit seiner Clique in einem Abbruchhaus lebt. Er soll den Elektroladen seines verhassten Bruders ausgeraubt haben. Und nicht nur das: Sebastian soll kurz darauf seinen angeblichen Komplizen Axel im Streit um ein Mädchen totgeschlagen haben. Ist Sebastian zu so etwas fähig? Oder gibt es wirklich den mysteriösen Jungen namens "Joe", auf den er die Taten schiebt?

