Richter Alexander Hold
Folge 1015: Der Tote im Abbruchhaus
46 Min.Ab 12
Heute sitzt der 18-jährige Sebastian auf der Anklagebank, der mit seiner Clique in einem Abbruchhaus lebt. Er soll den Elektroladen seines verhassten Bruders ausgeraubt haben. Und nicht nur das: Sebastian soll kurz darauf seinen angeblichen Komplizen Axel im Streit um ein Mädchen totgeschlagen haben. Ist Sebastian zu so etwas fähig? Oder gibt es wirklich den mysteriösen Jungen namens "Joe", auf den er die Taten schiebt?
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1