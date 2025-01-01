Richter Alexander Hold
Folge 1019: Partynächte
45 Min.Ab 12
1. Fall: Vernachlässigt Birgit ihre Tochter Laura tatsächlich, um zu feiern? Die 14-jährige Laura wurde schon mehrfach mitten in der Nacht betrunken von der Polizei aufgegriffen und fällt auch in der Schule seit Monaten durch aggressives Verhalten auf. 2. Fall: Herbert und sein Nachbar Thorsten leben seit Monaten im Streit - jetzt sitzen die beiden Streithähne vor Gericht. Herbert soll seinen Nachbarn rabiat mit Schnee eingerieben und ihn anschließend verprügelt haben.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1