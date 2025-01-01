Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1017
Folge 1017: Bei Anruf Mord

45 Min.Ab 12

Inszenierter Einbruch oder vertuschter Mord? Sonja soll in die Wohnung von Lilly eingebrochen sein und ihr unter anderem ihren Anrufbeantworter gestohlen haben. Lilly vermutet, dass auf dem AB eine Nachricht sein könnte, die den mysteriösen Tod ihrer besten Freundin Astrid aufklären könnte. Oder macht Lilly Sonja aus Rache zum Sündenbock für einen Einbruch, den sie in Wahrheit selber inszeniert hat, weil sie Geld von der Versicherung wollte?

SAT.1
