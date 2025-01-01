Richter Alexander Hold
Folge 1017: Bei Anruf Mord
45 Min.Ab 12
Inszenierter Einbruch oder vertuschter Mord? Sonja soll in die Wohnung von Lilly eingebrochen sein und ihr unter anderem ihren Anrufbeantworter gestohlen haben. Lilly vermutet, dass auf dem AB eine Nachricht sein könnte, die den mysteriösen Tod ihrer besten Freundin Astrid aufklären könnte. Oder macht Lilly Sonja aus Rache zum Sündenbock für einen Einbruch, den sie in Wahrheit selber inszeniert hat, weil sie Geld von der Versicherung wollte?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1