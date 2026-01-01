Richter Alexander Hold
Folge 1007: Folge 21
45 Min.Ab 12
Dr. Martin Brenner ist angeklagt, auf einer Beerdigung durch eine Verkettung unglücklicher Umstände seine Cousine Sabine Kramm erschossen zu haben. Mutmaßlich hätte die Kugel seinen Cousin Sven Herrmann treffen sollen. Hatte Dr. Brenner Angst, sein Cousin könnte wegen eines tödlichen Unfalls mit Fahrerflucht gegen ihn aussagen, und wollte ihn deswegen vorher umbringen? Oder galt der Schuss doch aus einem anderen Grund dem Opfer Sabine?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1