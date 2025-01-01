Richter Alexander Hold
Folge 1011: Freund oder Feind
44 Min.Ab 12
Jörg Zinner ist angeklagt, weil er seine Geliebte Silvia Wegner mit einem Schal erdrosselt haben soll. Jörg ist Alkoholiker und kann sich an den Tatabend nicht mehr erinnern. Hat Silvia das Verhältnis zu ihm beendet und musste deswegen sterben? Oder hat ihr Ehemann, ein Freund des Angeklagten, von der Affäre erfahren und sie getötet?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1