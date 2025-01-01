Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Herr mit dem Unterhalt

SAT.1Staffel 6Folge 1014
Herr mit dem Unterhalt

Herr mit dem UnterhaltJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1014: Herr mit dem Unterhalt

45 Min.Ab 12

Dem arbeitslosen Bernhard wird vorgeworfen, seiner Ex-Ehefrau Christine und dem gemeinsamen Sohn Timmy seit der Scheidung den Unterhalt zu verweigern. Bernhard behauptet, dass seine Ex-Frau lügt und doppelt abkassieren will. Lebt Christine mit ihrem zweijährigen Sohn wirklich am Existenzminimum oder spielt sie ein falsches Spiel?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen