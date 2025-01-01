Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1031
Folge 1031: Schwesternkrieg

44 Min.Ab 12

Die kinderlose Alexandra soll versucht haben, ihre Schwester Esther zu überfahren. Die beiden hatten einen heftigen Streit, bei dem sich Alexandra weigerte, den zweijährigen Sohn ihrer Schwester herauszugeben, den sie für einige Wochen in ihrer Obhut hatte.

