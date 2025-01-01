Richter Alexander Hold
Folge 1039: Senioren-Coup
45 Min.Ab 12
Um ihren großen Traum verwirklichen zu können, soll ein Rentnerehepaar einen Raubüberfall begangen haben. Haben die beiden Senioren wirklich die Bank, in denen ihr Sohn arbeitet, ausgeraubt oder gibt es jemanden der dem älteren Ehepaar alles anhängen will?
