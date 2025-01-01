Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1053
45 Min.Ab 12

Hans Roeg soll den Farbigen Antoine Besson in seinem Waschsalon überfallen und fast erdrosselt haben. Drehte der Mann vor Eifersucht durch, weil seine Frau zu Antoine gezogen ist? Oder wird in dem Waschsalon mehr als nur schmutzige Wäsche gewaschen?

SAT.1
