Richter Alexander Hold
Folge 1072: Friss und stirb
45 Min.Ab 12
Ein Hartz IV-Empfänger wird beschuldigt, seine vermögende Schwester umgebracht zu haben. Hat er sie ermordet, weil sie sich weigerte, weiterhin sein Leben zu finanzieren? Oder war es der Mann des Opfers, der befürchtet, seine reiche Frau könnte sich von ihm scheiden lassen?
