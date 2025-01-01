Richter Alexander Hold
Folge 1082: Die wertlose Geisel
44 Min.Ab 12
Torsten Bremer ist angeklagt, die Frau eines Unternehmers entführt zu haben. Als ihr Ehemann sich weigerte, Lösegeld zu bezahlen, soll er versucht haben, ihn zu erschießen. Wollte sich der Entführer rächen, weil sein Plan fehlgeschlagen ist?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1