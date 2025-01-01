Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1084
45 Min.Ab 12

Ein Stripper wird in einer einsamen Unterführung scheinbar grundlos von einer Unbekannten mit einem Regenschirm verprügelt. Hat die Frau zugeschlagen, weil der Mann ihr eine Abfuhr erteilt hat? Welche Rolle spielt der Stripper in den Ermittlungen gegen einen Internetbetrüger?

