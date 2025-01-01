Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Vergiftete Liebe

SAT.1Staffel 6Folge 1096
Vergiftete Liebe

Richter Alexander Hold

Folge 1096: Vergiftete Liebe

45 Min.Ab 12

Ein Kammerjäger ist angeklagt, seine in der Klinik liegende Frau mit Rattengift vergiftet zu haben. Der Grund: Er wollte verhindern, dass sie und die gemeinsamen Kinder in ihre Heimat Puerto Rico zurückgeht. Oder hat die Freundin seiner Frau das Gift untergemischt, weil sie heimlich in den Angeklagten verliebt ist?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

