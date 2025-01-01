Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Freunde kommen, Freunde gehen

SAT.1Staffel 6Folge 1133
45 Min.Ab 12

Mirko soll seinen ehemals besten Freund Leonhard während einer Party mit einer Kuhglocke niedergeschlagen haben. Der Grund: Mirko gibt ihm die Schuld für seine bleibenden Verletzungen, die er sich bei einem Brand vor einem Jahr zugezogen hat ...

