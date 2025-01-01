Freunde kommen, Freunde gehenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1133: Freunde kommen, Freunde gehen
45 Min.Ab 12
Mirko soll seinen ehemals besten Freund Leonhard während einer Party mit einer Kuhglocke niedergeschlagen haben. Der Grund: Mirko gibt ihm die Schuld für seine bleibenden Verletzungen, die er sich bei einem Brand vor einem Jahr zugezogen hat ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1