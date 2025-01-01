Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Goldregen

SAT.1Staffel 6Folge 1138
Goldregen

GoldregenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1138: Goldregen

45 Min.Ab 12

Gastwirtin Bettina wird beschuldigt, den Restaurantkritiker Harald absichtlich vergiftet zu haben. Zuvor hatte sie erfahren, dass ihr Vater ihrem jüngeren Bruder die Gaststätte überschrieben hat, obwohl sie das Restaurant drei Jahre lang erfolgreich führte. Wollte die Angeklagte ihrem Bruder die Kundschaft vergraulen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen