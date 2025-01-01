Richter Alexander Hold
Folge 1175: Verhängnisvolle Intrige
44 Min.Ab 12
Tessa Schäfer soll versucht haben, ihre Schwester Nora zu töten, indem sie ihr eine Champagnerflasche auf den Kopf schlug. Steckt ein Eifersuchtsdrama dahinter? Der neue Freund der unscheinbaren Tessa gefällt auch Nora ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1