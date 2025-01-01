Richter Alexander Hold
Folge 1182: Das Testament
45 Min.Ab 12
Heiko soll versucht haben, den Verlobten seiner Mutter Petra umzubringen - falls sie den Argentinier heiraten sollte, würde sie ein Millionenerbe verlieren. War Heiko wirklich bereit zu töten, um sein verschwenderisches Luxusleben weiterführen zu können?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1