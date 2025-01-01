Richter Alexander Hold
Folge 1186: Das Treffen am See
45 Min.Ab 12
Romy wird beschuldigt, ihren Ehemann Ansgar bei einem Picknick erschossen zu haben. Wollte sie sich von ihm befreien, weil er sie jahrelang schikanierte und demütigte? Romy behauptet jedoch, dass es der Nachbar Joachim war, weil Ansgar ihm auf die Schliche gekommen war, dass er ohne Approbation eine gynäkologische Praxis eröffnen wollte.
