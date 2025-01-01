Richter Alexander Hold
Folge 1187: Tod einer Stripperin
45 Min.Ab 12
Der Landwirt Franz ist angeklagt, Sandra in ihrer Wohnung bedrängt und so heftig gestoßen zu haben, dass sie sich beim Aufprall das Genick brach - der angebliche Grund war, dass sie seine Liebe nicht erwidert hat. War der etwas zurückgebliebene Mann tatsächlich so krank vor Liebe, dass er die junge Frau im Streit getötet hat?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1