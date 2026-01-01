Richter Alexander Hold
Folge 1188: Das 5. Gebot
45 Min.Ab 12
Dem Pfarrer Michael wird vorgeworfen, den Tischler Axel in dessen Wohnung erschlagen zu haben. Wollte er damit verhindern, dass er den Ehemann seiner Schwester Karina darüber aufklärt, dass er in Wahrheit der leibliche Vater von deren Tochter ist? Der Pfarrer bestreitet die Tat und behauptet, der wahre Täter habe ihm den Mord bereits gestanden ...
