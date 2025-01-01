Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1190
45 Min.Ab 12

Oliver soll versucht haben, seinen Konkurrenten Tim zu töten, indem er die Bremsschläuche seines Motorrads durchtrennte. Tim ist nicht nur beliebter, reicher und der bessere Rennfahrer, sondern auch noch mit Olivers Schwester Franziska zusammen. Hat der Angeklagte deshalb versucht, ihn loszuwerden oder galt der Anschlag seiner Schwester? Nicht Tim fuhr mit dem Motorrad und verunglückte schwer, sondern Franziska...

SAT.1
