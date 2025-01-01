Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Rückreiseverkehr

SAT.1Staffel 6Folge 1192
Rückreiseverkehr

RückreiseverkehrJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1192: Rückreiseverkehr

45 Min.Ab 12

Susanne wurde nach einem heftigen Streit mitten in der Nacht von ihrem Mann an einem einsamen Rastplatz an der Autobahn ausgesetzt. Charly hat die hilflose Frau dort gesehen und in seinem Wohnmobil mitgenommen. Jetzt ist er angeklagt, weil er die Situation ausgenutzt und Susanne in dem Fahrzeug sexuell belästigt haben soll.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen