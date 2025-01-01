Richter Alexander Hold
Folge 1193: Nacht der Wahrheit
45 Min.Ab 12
Der Discothekenpächter Daniel soll Ludwig, den Inhaber des Lokals, auf einem Stuhl gefesselt, geprügelt und ihm dann mit einem Messer den Todesstoß versetzt haben. Musste Ludwig sterben, weil er den Pachtvertrag kündigen und mögliche Drogen- und Waffengeschäfte des Angeklagten auffliegen lassen wollte?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1