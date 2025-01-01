Richter Alexander Hold
Folge 1196: Der ewig Böse
45 Min. Ab 12
Der vorbestrafte Daniel wird beschuldigt, die Doktorandin Hannah in einem Waldstück sexuell genötigt zu haben. Als sie sich wehrte, soll er sie so heftig gestoßen haben, dass sie stürzte und sich beim Aufprall schwere Kopfverletzungen zuzog, an denen sie später starb. Wollte sich der Angeklagte dafür rächen, dass Hannah ihn am Abend zuvor abgewiesen hat?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
