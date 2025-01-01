Richter Alexander Hold
Folge 1198: Randale im Sexshop
45 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Meike soll den Sexshop-Besitzer Richie verprügelt und dessen Laden kurz und klein geschlagen haben. Der Grund ist angeblich, dass Richie ihre Tochter Luisa überredet hat, ihre Ausbildung aufzugeben und stattdessen für ihn als Dessousmodell zu arbeiten. Wollte die besorgte Mutter mit allen Mitteln verhindern, dass ihre einzige Tochter in das Pornogeschäft abrutscht?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1