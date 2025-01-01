Richter Alexander Hold
Folge 1199: Tödliche Entführung
45 Min.Ab 12
Ein aus ärmlichen Verhältnissen stammender Student soll seine Kommilitonin entführt haben, um von ihren Eltern Lösegeld zu erpressen. Doch zu der Geldübergabe kam es nie, da das Opfer während der Entführung auf tragische Weise verstarb. Brauchte der Angeklagte das Geld, um seinen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1