SAT.1Staffel 6Folge 1199
Folge 1199: Tödliche Entführung

45 Min.Ab 12

Ein aus ärmlichen Verhältnissen stammender Student soll seine Kommilitonin entführt haben, um von ihren Eltern Lösegeld zu erpressen. Doch zu der Geldübergabe kam es nie, da das Opfer während der Entführung auf tragische Weise verstarb. Brauchte der Angeklagte das Geld, um seinen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren?

SAT.1
