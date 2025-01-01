Richterin Barbara Salesch
Folge 1936: Falschspieler
45 Min.Ab 12
Nach dem Speed-Dating abgezockt?! Der verheiratete Oliver soll der romantischen Meike eine Liebesbeziehung vorgespielt und ihr 3.000 Euro abgeknöpft haben. Kurz danach wurde Meike fast erdrosselt. Sie beschuldigt Oliver. Aber ist der harmlos scheinende Musiker wirklich zu so etwas fähig? Oder beschuldigt ihn Meike zu Unrecht, weil er ihre Gefühle nicht erwidert hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
