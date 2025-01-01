Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2080
44 Min.Ab 12

Unternehmer Jan Hoffmann will die Beziehung seiner Tochter Imke zu Praktikant Christian mit allen Mitteln verhindern. Die Schülerin will das natürlich nicht akzeptieren, und als Christian uneingeladen auf einer Firmenfeier auftaucht, kommt es zum Eklat! Kurz danach wird Jan Hoffmann mit seinem Alukoffer auf dem Firmenparkplatz niedergeschlagen. Alles deutet darauf hin, dass Christian der Täter ist. Oder steckt ein ganz anderes Geheimnis dahinter?

