Richterin Barbara Salesch
Folge 1942: Big Ben is watching you
45 Min.Ab 12
Monatelang beobachtet der querschnittsgelähmte Ben seine Nachbarschaft und macht sich darüber penibel Notizen. Insbesondere seine vorbestrafte Schwägerin Maja hat er im Visier. Eines Tages wird er in seinem Rollstuhl die Treppe hinuntergestoßen und bricht sich das Genick. Für Bens Tochter steht fest, dass Maja ihn ermordet hat, weil sie etwas verbergen wollte. Wem könnte Ben mit seinen Beobachtungen sonst noch zu nah gekommen sein?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1