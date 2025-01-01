Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Big Ben is watching you

SAT.1Staffel 13Folge 1942
Big Ben is watching you

Richterin Barbara Salesch

Folge 1942: Big Ben is watching you

45 Min.Ab 12

Monatelang beobachtet der querschnittsgelähmte Ben seine Nachbarschaft und macht sich darüber penibel Notizen. Insbesondere seine vorbestrafte Schwägerin Maja hat er im Visier. Eines Tages wird er in seinem Rollstuhl die Treppe hinuntergestoßen und bricht sich das Genick. Für Bens Tochter steht fest, dass Maja ihn ermordet hat, weil sie etwas verbergen wollte. Wem könnte Ben mit seinen Beobachtungen sonst noch zu nah gekommen sein?

