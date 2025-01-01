Ich will, dass du mich liebst!Jetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 2027: Ich will, dass du mich liebst!
45 Min.Ab 12
"Du bist nicht mein Sohn!" Mit diesen Worten schmeißt Gerrit den arbeitslosen Danny wütend aus seinem Haus, als er ihn mit einer Bierflasche auf seiner Couch vorfindet. Wütend randaliert der 20-Jährige vor dem Haus. Kurz darauf fliegt ein Stein mit voller Wucht in das heranfahrende Auto von Gerrits Tochter Isabelle. Wollte sich Danny damit rächen? Gerrits Familie ist sich sicher: Danny ist ein Betrüger! Ein Vaterschaftstest soll beweisen, dass er nicht Gerrits Sohn ist ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1