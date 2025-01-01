Richterin Barbara Salesch
Folge 2078: Das letzte Gericht
44 Min.Ab 12
Sushi mit Folgen - Johannes Aretz wurde das Gift des Kugelfischs beinahe zum Verhängnis. Er hatte seine Frau mit einer halb so alten Geliebten betrogen. Hat seine Frau ihn deshalb vergiftet? Oder steckt womöglich ein gemeinsamer Freund des Paares hinter dem Mordanschlag? Aus dessen Lokal wurde das Sushi nämlich geliefert, und er soll schon seit Längerem Gefühle für die Ehefrau des Opfers hegen ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
