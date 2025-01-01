Richterin Barbara Salesch
Folge 2075: Hotelaffäre
44 Min.Ab 12
Weil Cora den Verdacht hat, dass ihr Ehemann Sven fremdgeht, folgt sie ihm in ein Hotel. Dort erwischt sie ihn in einem Zimmer mit seiner 25-jährigen Arbeitskollegin Marcella. Hat Cora ihrem Mann wenig später aus Rache einen vollbeladenen Gepäckwagen in den Rücken gerammt und Sven schwer verletzt zurückgelassen? Oder steckt Marcella dahinter, die es nicht ertragen konnte, dass Sven ihr eine Abfuhr erteilt hat?
