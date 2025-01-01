Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 13Folge 2049
45 Min.Ab 12

Lisa Steffens kann es immer noch nicht glauben: Nach 17 Jahren Ehe hat ihr Mann Jan sie verlassen - für einen anderen Mann! Als der Familienvater zu seinem Freund Clemens zieht, soll die 36-Jährige die Nerven verloren und versucht haben, ihren Rivalen mit einer Hundeleine zu erdrosseln. Lisa beteuert ihre Unschuld, und die Verteidigung ist sich sicher: Clemens' Ex-Freund ist der Täter!

