Richterin Barbara Salesch
Folge 1937: Mama Mia
44 Min.Ab 12
Die 17-Jährige Marie wird nach einer großen Suchaktion verletzt aus einem Kellerverlies gerettet. Sie berichtet von einem Unbekannten, der sie niedergeschlagen und verschleppt haben soll. Doch schnell kommen Zweifel auf: Hat Marie alles nur vorgetäuscht, weil sie die Tat ihrer Mutter und ihrer Schwester in die Schuhe schieben wollte? Oder sollte Marie für immer verschwinden, um ein Familiengeheimnis zu vertuschen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1