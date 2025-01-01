Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 1945
Folge 1945: Familienduell

44 Min.Ab 12

Dem 18-jährigen Julian wurde aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Seither liegt er im Koma. Der Tatverdächtige ist sein Onkel Martin. Sollte Julian sterben, weil er beweisen konnte, dass der Tod seines Vaters kein Unfall war, sondern Mord - und der Mörder sein Onkel Martin ist? Martin bestreitet beide Taten. Allerdings hatte auch Julians krimineller Ex-Kumpel Robbie noch eine Rechnung mit ihm offen ...

SAT.1
