Folge 2029: Nervennahrung
45 Min.Ab 12
Der 16-jährige Timo wurde mit einem Gartenzwerg niedergeschlagen, und sein Portemonnaie wurde komplett geplündert. Hat ihn tatsächlich seine stark übergewichtige Schwester Silke ausgeraubt, um sich am nächsten Kiosk mit Süßigkeiten zu versorgen? Zumindest wäre Silke auf der Suche nach etwas Essbarem nicht zum ersten Mal ausgeflippt ...
