Richterin Barbara Salesch
Folge 2083: Komm raus!
44 Min.Ab 12
Die 42-jährige Heidi hat das Haus ihrer eigenen Tochter angezündet. Sie wollte ihre Tochter mit dieser Aktion angeblich befreien. Heidi ist nämlich davon überzeugt, dass Susanne von ihrem Ehemann wie eine Gefangene gehalten wird. Hendrik erklärt seine Schwiegermutter vor Gericht für geisteskrank. Und auch Susanne bestreitet, dass es in ihrer Ehe Probleme gibt. Lügt die 22-Jährige aus Angst vor ihrem Ehemann? Oder kann ihre Mutter die Einsamkeit einfach nicht ertragen?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1