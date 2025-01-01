Richterin Barbara Salesch
Folge 2086: Angst
44 Min.Ab 12
Gang-Anführerin Nicole soll ihre Mitschülerin Vera entführt und zwei Tage lang gefangen gehalten haben. Nicole behauptet aber, Vera, die seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt, habe die Entführung inszeniert. Ist das nur eine faule Ausrede der polizeibekannten Angeklagten? Wer lügt - und wer sagt die Wahrheit?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1