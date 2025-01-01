Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Hausgast

SAT.1Staffel 13Folge 2089
Der Hausgast

Folge 2089: Der Hausgast

44 Min.Ab 12

Die 39-jährige Martha sitzt völlig verängstigt in ihrem Badezimmer und ruft die Polizei, weil sich Drogendealer Sascha mit Marcel, dem Ex-Freund ihrer Tochter, im Wohnzimmer prügelt. Aber der Notruf kommt zu spät: Marcel stirbt, weil ihm mit einem Brieföffner ins Herz gestochen wurde. Endete der Streit um Geldschulden zwischen Sascha und Marcel tödlich?

