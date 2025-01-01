Richterin Barbara Salesch
Folge 2151: Der Fall Tom Lehmann
45 Min.Ab 12
Als die Leiche der 20-jährigen Celine mit aufgeschnittener Kehle und einer weißen Lilie bedeckt in einem Eisenbahntunnel gefunden wird, scheint der Fall klar: Tom Lehmann, der bereits zwei Frauen auf die gleiche Weise getötet hat und neben Celine wohnte, wird festgenommen. Celine war zwar keine Prostituierte wie Lehmanns damalige Opfer, aber sie war von einem Unbekannten schwanger. Celines Freund Leonard war nicht der Vater des Kindes und sollte genau das am Tattag erfahren ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© SAT.1